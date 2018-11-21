شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يشكر السعودية لمحافظتها على أسعار النفط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن شكره للمملكة العربية السعودية على محافظتها على أسعار النفط. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن شكره للمملكة العربية السعودية على محافظتها على أسعار النفط. جاء ذلك عقب تشديد ترمب أمس (الثلاثاء) على أنه لن يدمر الاقتصاد العالمي بالتشدد تجاه المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكا راسخا للسعودية، مشددا على أن السعودية حليف قوي في مواجهة إيران، وقال ترمب: «السعودية تساعدنا في مواجهة إيران، وفي الحفاظ على أسعار النفط».



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