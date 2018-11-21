شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن سعد يعيد تشكيل مجلس التنمية السياحية في حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

اعتمد أمير منطقة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية بمنطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، إعادة تشكيل مجلس التنمية السياحية في دورته الرابعة الجديدة، حيث ضم بعض الأعضاء الجدد مع وجود مديري العموم لبعض الأجهزة الحكومية ذات الاختصاص، كما أصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس وتعيين نائب أمير المنطقة نائب المجلس الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز رئيساً للجنة التنفيذية وعضوية بعض المسؤولين بالمنطقة.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول، أهمية المجلس ودوره في التنمية السياحية بالمنطقة، مشيراً إلى أن المجلس يضم الشركاء من القطاعين العام والخاص في التنمية السياحية بالمنطقة، كما يعمل المجلس على توفير الخدمات والمنتجات المطلوبة للتنمية السياحية من خلال الاختصاصات والصلاحيات التي يتمتع بها كل عضو بحكم موقعه الوظيفي ودوره، وأيضا يقوم المجلس على توحيد الجهود ويعزز الإمكانات وينسق الأعمال وفق رؤية مشتركة تمثلها خطة التنمية السياحية في المنطقة، ويعتبر المجلس الذراع التنفيذية لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة لمتابعة وتنفيذ منظومة التنمية السياحية بالمنطقة.

وقدم المصيول شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على دعمهم المستمر في تنمية السياحة بالمنطقة متطلعاً إلى العمل إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة في المنطقة، في ظل دعم حكومتنا لهذه الصناعة.