القصاص لوافد ضرب مواطنا على رأسه حتى الموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جازان نفذ حكم القتل قصاصا اليوم في وافد (جيبوتي الجنسية) بمنطقة جازان ضرب مواطنا بعصا على رأسه فأرداه قتيلا نتيجة خلاف بينهما. وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن سلطات الأمن قبضت على الجاني عبده حسين إبراهيم إثر قتله محمد بن طاهر علواني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.



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