عمال منشآت كأس العالم بقطر يشتكون: اقترضنا لنأتي إلى الدوحة.. وعندما قدمنا قررنا ألا نعود إلى هنا أبداً

محمد بن مسعود - الدمام - الموت حصد أرواح المئات.. والدوام 10 ساعات و"الإضافية" بـ85 سنتاً

يجلس عاملا البناء "أوجور" و"راجو"، خلال استراحة الغذاء فوق رصيف قرب مجمع سكني في الدوحة، ساعدا على بنائه ليضاف إلى مجموعة المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم بكرة القدم المقبلة المحتمل إجراؤها في قطر بعد أربع سنوات.

وبحسب "فرانس برس"، يشتكي "أوجور" (22 عاماً) و"راجو" (39 عاماً) البنغالي من ظروف العمل، والأجور المتدنية التي يتلقيانها؛ إذ يعمل الرجلان في المشروع ذاته منذ نحو ثلاث سنوات، ويتقاضيان شهرياً الحد الأدنى من الأجور وهو 750 ريالاً قطرياً (205 دولارات).

وحول الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال في قطر، قال "أوجور": "أخطأت بالمجيء إلى هنا. اقترضت الكثير من الأموال من المصرف لدفع مصاريف السفر، لكنني لم أعد أملك شيئاً في الوقت الحالي".

أما "راجو" الذي كان يرتدي بدلة العمال الزرقاء فقال: "لن أعود أبداً إلى هنا".

وستبقى بطولة كأس العالم في قطر بعيدة عن أعين العمال الذين يرتدي بعضهم قمصان فرق الكرة القدم، التي يتابعونها تحت البدلات الزرقاء، وبينها فريق تشيلسي الإنجليزي.

وقال العامل النيبالي "موكيش" (23 عاماً): "توقّعت أن يوفر كأس العالم عملاً مضموناً، لكننا أبلغنا بأنهم سيرحّلون كل العمال بحلول العام 2021".

ويعمل "موكيش" 10 ساعات في اليوم، ويتلقى 85 سنتاً لقاء كل ساعة عمل إضافية.

ويحلم العامل النيبالي بمشاهدة لاعبه المفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب أمامه في بطولة 2022، لكنه يقول: "لا أعتقد أنه أمر بإمكان أي من العمال أن يشاهدوا المباريات هنا".

وتخضع ظروف العمالة في قطر لمتابعة دقيقة من قبل منظمات حقوقية وإنسانية وعمالية منذ الإعلان سنة 2010 بعد فوزها باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.

وانتقدت النقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة نظام الكفالة في قطر.

ونشرت تقارير صحافية أعداداً متفاوتة عن الوفيات في صفوف العمال خلال عملهم في المنشآت الرياضية، وبلغت وفقاً لنقابة عمالية نحو 1200 شخص.