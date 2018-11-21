السعودية اليوم / أمطار على محافظة محايل

عام / أمطار على محافظة محايل

محايل 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم , أمطار غزيرة على محافظة محايل , شملت معظم أرجاء المحافظة , سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:21ت م

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محايل 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم , أمطار غزيرة على محافظة محايل , شملت معظم أرجاء المحافظة , سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا رحمة وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //16:21ت م0190

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