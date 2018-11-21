السعودية اليوم / انطلاق مهرجان العسل الحادي عشر برجال ألمع غداً

محايل 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تنطلق غداً, فعاليات مهرجان العسل الحادي عشر، الذي تنظمه جمعية النحالين بمركز الحبيل جنوب رجال ألمع.وأوضح رئيس جمعية النحالين برجال ألمع علي بن يحيى الحياني, أن المهرجان الذي يستمر 15 يوماً، سيشهد مشاركة واسعة من النحالين في المحافظة والمحافظات المجاورة، وبعض المناطق الأخرى، خاصة محافظات المخواة والباحة والطائف، بهدف تسويق العسل، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية، فضلاً عن التعريف بإمكانيات المحافظة وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصداً لمربي النحل ومنتجي العسل.ودعا الحياني, عموم البائعين والزوار والمشاركين في المهرجان إلى التقيد بأنظمة المهرجان حتى تستطيع المحافظة أن تضع نفسها ضمن المحافظات والمناطق المنتجة على مستوى المملكة، مؤكداً أن عدد البائعين المشاركين في المهرجان والمعتمدين لهذا المنتج أكثر من 30 بائعاً، فيما بلغ عدد العارضين أكثر من 100 عارض.// انتهى //16:21ت م0189