السعودية اليوم / تدريب 14 طالبًا من كلية الخدمة الاجتماعية بأم القرى في برنامج "إخاء" لرعاية الأيتام من ذوي الظروف الخاصة

مكة المكرمة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واستستضيف المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "إخاء" حاليًا, 14 طالبًا من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أم القرى لتدريبهم في مقر المؤسسة ضمن إطار برنامج الشراكة بين الجانبين. وتتضمن برامج التدريب العديد من المهارات المتعلقة بكيفية التعامل مع المستفيدين من أبناء المؤسسة من خلال المقابلات ودراسة الحالة وبرامج المتابعة وترتيب الملفات, كذلك التعريف بالنماذج ونماذج التقارير الشهرية ونماذج المقابلات ونماذج دراسة الحالة, علاوة على زيارة مقر الإسكان والتعرف على طبيعة الحياة وإعداد مشروع نموذج مقابلة ونموذج تقيم للمستفيد من المؤسس.وأوضح رئيس فرع مؤسسة "إخاء" بمكة المكرمة مهنا محمد الشريف, أن برنامج التدريب الميداني لطلاب الكلية يهدف إلى مساعدة الطلاب في استثمار أوقات فراغهم بمزاولة العمل واكتساب الخبرات التي تعود عليهم بالفائدة وتساعدهم في تنمية مهاراتهم ومقدراتهم, مفيدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شراكة بين المؤسسة والجامعة واهتمامها بالطلاب بوصفهم أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية في بلادنا والعمل على الاعتماد على جانب التدريب والتطوير بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.وأبان أن مؤسسة "إخاء" تسهم سنويًا في تشجيع الطلاب على تحمل المسؤولية وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العلمية, بالإضافة إلى الارتقاء بمستوياتهم وتنمية قدراتهم كما تهتم ببرامج التدريب وتتبنى برامج تطوير الكوادر الوطنية الشابة ورفع كفاءتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل, موضحًا أن عدد المستفيدين من برامجها وأنشطتها 280 يتيمًا ويتيمة من سن 18 عامًا لغاية 30 عامًا.// انتهى //16:15ت م0187