ثقافي / قسم التغذية الإكلينيكية بجامعة أم القرى يقيم فعالية "نحن أصحاء" للأيتام غدًا

مكة المكرمة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

يقيم قسم التغذية الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى غدًا, فعالية بعنوان "نحن أصحاء" لأطفال جمعية "كَـهـَاتـيـن", لتقديم المعرفة العلمية الغذائية للأطفال الأيتام, وتعليمهم أساسيات التغذية باللعب والمرح بما يتماشى مع أعمارهم وأفكارهم.

وتتضمن الفعالية التعريف بالتغذية السليمة وأهمية العناصر الغذائية, وأهمية الأنشطة

// انتهى //

16:14ت م

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مكة المكرمة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسيقيم قسم التغذية الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى غدًا, فعالية بعنوان "نحن أصحاء" لأطفال جمعية "كَـهـَاتـيـن", لتقديم المعرفة العلمية الغذائية للأطفال الأيتام, وتعليمهم أساسيات التغذية باللعب والمرح بما يتماشى مع أعمارهم وأفكارهم.وتتضمن الفعالية التعريف بالتغذية السليمة وأهمية العناصر الغذائية, وأهمية الأنشطة الرياضية وربطها بالألعاب الحركية الشائعة, وتقييم الحالة الغذائية عن طريق قياس أوزان وأطوال الأطفال, وإقامة أنشطة مختلفة تشمل الرسم والتلوين والمسابقات علاوة على توزيع الهدايا وأنواع من الفواكه لتشجيعهم على تناول أغذية صحية.// انتهى //16:14ت م0185

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