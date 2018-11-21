السعودية اليوم / وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة يقدم مهارة التغيير الشخصي لطلاب المعهد الثانوي



المدينة المنورة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

ينفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة الأحد القادم, مشروع الحقائب القرآنية "كان خُلُقه القرآن صلى الله عليه وسلم" بالتعاون والشراكة مع المعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية ضمن برامج الشراكة المجتمعية.

ويهدف المشروع الذي يحتوي على خمسة حقائب تدريبية مبنية على آيات القرآن الكريم وبيانها من السنة النبوية المطهرة، إلى التخلق بأخلاق القرآن الكريم خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يسعى المشروع نحو تكامل منظومة القيم الشخصية والاجتماعية القائمة على الوسطية والاعتدال.

من جهة أخرى اختتم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة أمس, أعمال الدورة التدريبية عن مهارات التغيير الشخصي بمشاركة 42 طالبا من طلاب المعهد الثانوي.

وقدم الدورة التي عقدت بقاعة النشاط بالمعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مشرف التدريب والابتعاث بإدارة التعليم بالمدينة المنورة الدكتور خالد بن محمد أمين خوجة.

// انتهى //

16:14ت م

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المدينة المنورة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسينفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة الأحد القادم, مشروع الحقائب القرآنية "كان خُلُقه القرآن صلى الله عليه وسلم" بالتعاون والشراكة مع المعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية ضمن برامج الشراكة المجتمعية.ويهدف المشروع الذي يحتوي على خمسة حقائب تدريبية مبنية على آيات القرآن الكريم وبيانها من السنة النبوية المطهرة، إلى التخلق بأخلاق القرآن الكريم خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يسعى المشروع نحو تكامل منظومة القيم الشخصية والاجتماعية القائمة على الوسطية والاعتدال.من جهة أخرى اختتم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة أمس, أعمال الدورة التدريبية عن مهارات التغيير الشخصي بمشاركة 42 طالبا من طلاب المعهد الثانوي.وقدم الدورة التي عقدت بقاعة النشاط بالمعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مشرف التدريب والابتعاث بإدارة التعليم بالمدينة المنورة الدكتور خالد بن محمد أمين خوجة.// انتهى //16:14ت م0184

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