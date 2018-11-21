السعودية اليوم / بلدية الشوقية الفرعية بمكة تكثف أعمالها الرقابية على المستودعات



مكة المكرمة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

قامت بلدية الشوقية الفرعية ممثلة في قسم الأسواق بجولة رقابية, وفقًا للخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها البلدية للمراقبة اليومية, شملت المستودعات بمخطط الوسيق, حيث جرى ضبط مغسلة ملابس مخالفة, ومطبخ إعاشة بدون ترخيص, إضافة إلى قيام مراقبي قسم الأسواق بضبط أحد المستودعات المخالفة لمواد البناء تُعرض السلع فيه دون وجود تراخيص نظامية.

وجرى ضبط مستودع آخر يتبع لأحد المحلات المعروفة ببيع العطورات والعود دون وجود ترخيص لمزاولة النشاط، وكذلك جرى إشعار إحدى مؤسسات خدمات العمرة لعدم تجديد الرخصة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي أن البلدية تقوم بتكثيف الجولات الرقابية للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية على المستودعات, لافتاً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المواقع المخالفة.

// انتهى //

16:14ت م

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مكة المكرمة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسقامت بلدية الشوقية الفرعية ممثلة في قسم الأسواق بجولة رقابية, وفقًا للخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها البلدية للمراقبة اليومية, شملت المستودعات بمخطط الوسيق, حيث جرى ضبط مغسلة ملابس مخالفة, ومطبخ إعاشة بدون ترخيص, إضافة إلى قيام مراقبي قسم الأسواق بضبط أحد المستودعات المخالفة لمواد البناء تُعرض السلع فيه دون وجود تراخيص نظامية.وجرى ضبط مستودع آخر يتبع لأحد المحلات المعروفة ببيع العطورات والعود دون وجود ترخيص لمزاولة النشاط، وكذلك جرى إشعار إحدى مؤسسات خدمات العمرة لعدم تجديد الرخصة.وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي أن البلدية تقوم بتكثيف الجولات الرقابية للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية على المستودعات, لافتاً إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المواقع المخالفة.// انتهى //16:14ت م0183

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