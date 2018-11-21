السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل العام الإيطالي

عام / الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل العام الإيطالي

جدة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، القنصل العام الإيطالي أليزا أبيتا مارتيبي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

16:10ت م

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جدة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، القنصل العام الإيطالي أليزا أبيتا مارتيبي.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:10ت م0181

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