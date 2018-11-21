السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة للتعاون البحثي.



الرياض 13 ربيع الأول 1440 الموافق 21 نوفمبر 2018 واس.

وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمعالي مديرتها الدكتورة هدى بنت محمد العميل اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة بالرياض يمثلها مدير الجامعة الدكتور حسام رمضان.

وهدفت المذكرة إلى التعاون بين الجامعتين في مجالات البرامج البحثية والبحوث التطويرية لتعزيز حراك البحث العلمي وصناعة المعرفة وتحقيق التبادل المعرفي والخبرات بينهما، بالإضافة لرعاية المواهب الأكاديمية وصقلها، وستشمل مجالات التعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة اليمامة تبادل الأساتذة والتدريب التعاوني لطالبات الجامعتين بالإضافة للأبحاث المشتركة وإقامة الندوات وحلقات البحث والمؤتمرات وإشراك الطالبات في المعارض والندوات التي تناسب البرامج الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعاون الجامعات

وفي هذا السياق وقعت جامعة الأميرة نورة العديد من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات المحلية كما استعانت بخبرات عالمية لتطوير برامجها التعليمية والبحثية خاصة برامج الماجستير والدراسات العليا.

وجاء ذلك ضمن سعي الجامعة إلى الانفتاح على جميع التجارب المحلية والعالمية وانتقاء ما يحقق الفائدة للطالبات ويتفق مع مبادرات التحول والرؤية الوطنية والغايات الاستراتيجية للجامعة بهدف تجويد مخرجات الجامعة وتطوير الممارسات التعليمية والبحثية.

//انتهى//

15:53ت م

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الرياض 13 ربيع الأول 1440 الموافق 21 نوفمبر 2018 واس.وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمعالي مديرتها الدكتورة هدى بنت محمد العميل اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة بالرياض يمثلها مدير الجامعة الدكتور حسام رمضان.وهدفت المذكرة إلى التعاون بين الجامعتين في مجالات البرامج البحثية والبحوث التطويرية لتعزيز حراك البحث العلمي وصناعة المعرفة وتحقيق التبادل المعرفي والخبرات بينهما، بالإضافة لرعاية المواهب الأكاديمية وصقلها، وستشمل مجالات التعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة اليمامة تبادل الأساتذة والتدريب التعاوني لطالبات الجامعتين بالإضافة للأبحاث المشتركة وإقامة الندوات وحلقات البحث والمؤتمرات وإشراك الطالبات في المعارض والندوات التي تناسب البرامج الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعاون الجامعات السعودية الحكومية والأهلية مع بعضها للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وانسجامًا مع توجيه القيادة الرشيدة ، والتي تؤكد دومًا على التعاون وتوظيف كافة الإمكانيات لتأهيل أبناء وبنات الوطن بأفضل المعارف والخبرات المهنية لضمان دخولهم سوق العمل وفق متطلبات برنامج التحول الوطني.وفي هذا السياق وقعت جامعة الأميرة نورة العديد من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات المحلية كما استعانت بخبرات عالمية لتطوير برامجها التعليمية والبحثية خاصة برامج الماجستير والدراسات العليا.وجاء ذلك ضمن سعي الجامعة إلى الانفتاح على جميع التجارب المحلية والعالمية وانتقاء ما يحقق الفائدة للطالبات ويتفق مع مبادرات التحول والرؤية الوطنية والغايات الاستراتيجية للجامعة بهدف تجويد مخرجات الجامعة وتطوير الممارسات التعليمية والبحثية.//انتهى//15:53ت م0178

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