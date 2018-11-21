السعودية اليوم / مصرع ثلاثة أطفال إثر انفجار قذيفة هاون شمال غرب باكستان

إسلام آباد 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسلقي ثلاثة أطفال مصرعهم وأصيب اثنان آخران إثر انفجار قذيفة هاون كانوا يلعبون بها اليوم في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الأطفال عثروا على القذيفة من أحد الساحات وبدأوا يلعبون بها، ولكنها انفجرت بين أيديهم ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة اثنين آخرين، مشيرة إلى أن الأطفال الذين عثروا على القذيفة تتراوح أعمراهم بين الخمسة والتسعة أعوام.وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.ولفتت إلى أن قوات الأمن شرعت في التحقيق لمعرفة سبب تواجد القذيفة في تلك الساحة، في حين أشارت مصادر محلية إلى وجود العديد من القذائف والألغام الأرضية في منطقة وادي سوات تعود إلى فترة سيطرة حركة طالبان باكستان على منطقة وادي سوات قبل سنوات.// انتهى //15:53ت م0177