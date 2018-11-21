عام / تعليم مكة يجري تصفيات التطبيقات الذكية

مكة المكرمة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

أجرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في مكتب تعليم شرق مكة تصفيات التطبيقات الذكية لتوضيح آلية وضوابط الترشيح لطالبات المشاركات في تصفيات البرمجيات, وذلك بمركز التدريب الخامس بإشراف مديرة مكتب تعليم شرق مكة سارة الدعجاني.

واستهدفت التصفيات الطالبات المشاركات في مسابقة البرمجيات, وذلك بهدف تأهيلهن لتمثيل المملكة بشكل مشرف في المنافسات وتيسير عمليات إنتاج التطبيقات الذكية ونشرها وصقل المهارات العلمية وتطويرها عبر التنافس الشريف.

// انتهى //

15:51ت م

0176



مكة المكرمة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأجرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في مكتب تعليم شرق مكة تصفيات التطبيقات الذكية لتوضيح آلية وضوابط الترشيح لطالبات المشاركات في تصفيات البرمجيات, وذلك بمركز التدريب الخامس بإشراف مديرة مكتب تعليم شرق مكة سارة الدعجاني.واستهدفت التصفيات الطالبات المشاركات في مسابقة البرمجيات, وذلك بهدف تأهيلهن لتمثيل المملكة بشكل مشرف في المنافسات وتيسير عمليات إنتاج التطبيقات الذكية ونشرها وصقل المهارات العلمية وتطويرها عبر التنافس الشريف.// انتهى //15:51ت م0176

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / تعليم مكة يجري تصفيات التطبيقات الذكية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .