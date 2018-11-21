السعودية | رئيس الطيران المدني يشكر القيادة بمناسبة وضع حجر أساس مشروع مطار الجوف ومطار القريات الجديدين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:05 مساءً, 21 نوفمبر 2018 م

المناطق - واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع مطار الجوف ومطار القريات الجديدين ضمن مشروع “النموذج الموحّد للمطارات” الذي يأتي تماشيًا مع رؤية الهيئة في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.

وثمّن معاليه إطلاق خادم الحرمين الشريفين – أيده الله للمشروع الأمر الذي يمنحه زخمًا في مسار التنمية ويجسّد بكل وضوح مواكبة القيادة الرشيدة للنمو السكّاني في المملكة، واهتمامها الكبير بقطاع الطيران المدني ومنظومة المطارات في جميع المناطق.

وأشار معاليه إلى أن مشروع مطار الجوف ومطار القريات الجديدين يحظى برعاية خاصة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي، ومتابعة مستمرة من قبل معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار الجوف ومطار القريات الجديدين يأتيان ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م، حيث يلتقي توجه الهيئة وأهدافها في تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة مع هذه الرؤية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

وأضاف معاليه “مطار الجوف الجديد سيتم تنفيذه وفق نموذج المطارات الموحد (ب) الذي يستوعب مليون مسافر سنويًا، بينما سيتم إنشاء مطار القريات الجديد وفق نموذج المطارات الموحد (أ) والذي يستوعب نصف مليون مسافر سنويًا، كما تهدف الهيئة عبر مشروع مطار الجوف ومطار القريات الجديدين إلى استيعاب النمو الكبير في الطلب على النقل الجوي من قبل سكان المنطقة والقادمين إليها، والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطارين، بالإضافة إلى دعم البنية الاقتصادية للمنطقة.

يذكر أن مشروع النموذج الموحّد للمطارات يأتي انطلاقًا من سعي الهيئة المتواصل إلى تطوير وتوسعة المطارات القائمة واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة، كخطوة نحو إحياء المدن ودعم النمو السكّاني بها وتعزيز مكانة المملكة عالميًا كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني، وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.