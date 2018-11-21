السعودية | الكرملين: بوتين سيلتقي سمو ولي العهد خلال قمة مجموعة العشرين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين سيلتقي سمو ولي العهد خلال قمة مجموعة العشرين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:50 مساءً, 21 نوفمبر 2018 م
المناطق - الرياض
كشف الكرملين اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي “فلادمير بوتين”، قد يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال المتحدث باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف” للصحفيين، إن الكرملين يراقب عن كثب تحركات أسعار النفط، لكنه أحجم عن التعليق على ما إذا كانت موسكو ستتخذ أي إجراء للتأثير عليها.
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