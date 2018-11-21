السعودية | الكرملين: بوتين سيلتقي سمو ولي العهد خلال قمة مجموعة العشرين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:50 مساءً, 21 نوفمبر 2018 م

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كشف الكرملين اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي “فلادمير بوتين”، قد يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف” للصحفيين، إن الكرملين يراقب عن كثب تحركات أسعار النفط، لكنه أحجم عن التعليق على ما إذا كانت موسكو ستتخذ أي إجراء للتأثير عليها.