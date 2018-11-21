شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يدشن 20 مشروعا للطرق بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

- استكمال ازدواج طريق سكاكا – محجة بطول يقارب من 3 كلم

- استكمال المجموعات 10 و2 و7 و4 بتكلفة 351 مليون ريال

- تنفيذ الطرق الثانوية بتكلفة تتجاوز 107.5 مليون ريال

- طريق مزدوج لربط محطة القطار في البسيطاء الى طريق ميقوع بطول 30 كلم

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – خلال زيارته لمنطقة الجوف 20 مشروعا للطرق بتكلفة تناهز 628 مليون ريال، تتضمن استكمالات لبعض الطرق، وازدواج أخرى، إضافة إلى تنفيذ طرق ثانوية، وتقاطعات على الطرق القائمة، وإصلاح المسار الحالي لأحد الطرق.

وبالنسبة لمشاريع استكمالات بعض الطرق بمنطقة الجوف فتشمل المجموعات العاشرة، والثانية، والسابعة والرابعة، بتكلفة تزيد على 351 مليون ريال، إذ تتضمن استكمالات المجموعة العاشرة على الطريق الإقليمي جنوب القريات بطول 5.7كلم وهو عبارة عن طريق دائري جنوب محافظة القريات، إضافة إلى استكمال سياج وسطي وجانبي لطريق الرديفة أبوعجرم – الحديثة بطول 17.5كلم، حيث تم تنفيذ هذا السياج على الطرق الرئيسي – دومة الجندل – طبرجل – القريات.

وحول استكمالات بعض طرق المجموعة الثانية، فتخص استكمال ازدواج طريق سكاكا – محجة بطول يقارب من 3 كلم، إذ يعد هذا الطريق مهما ومحورا في نقل حركة السير خارج مدينة سكاكا، ويخدم القادمين من منطقة الجوف وحائل المتجهين من وإلى منطقة الحدود الشمالية.

ومن بين استكمالات المجموعة الثانية أيضا تقاطع مثلث أبوعجرم، وهو تقاطع يساهم في رفع مستوى السلامة المرورية ويخدم القادمين من قرى ومحافظات منطقة الجوف والمتجهين إلى منطقة تبوك والمدينة المنورة.

كما تحتوي استكمالات المجموعة الثانية كذلك على تقاطع طريق خوعاء- المرير مع طريق سكاكا – دومة الجندل (طريق الملك خالد) وهو تقاطع ناقل لحركة المرور ويخدم الأحياء السكنية خارج المدينة ويؤدي إلى مطار الجوف ومحافظة دومة الجندل.

وبالنسبة لاستكمالات بعض طرق المجموعة السابعة بمنطقة الجوف، فتضم استكمال طريق مزارع هريرة والقرعاء من شمال المستودعات الزراعية بطول 10 كلم، ووصلة ريشان بطول 3 كلم، وهي طرق زراعية تقع خارج النطاق العمراني لمدينة سكاكا وتخدم المزارع المنتجة.

ويدخل ضمن نطاق استكمالات المجموعة السابعة استكمال طريق خوعاء - عذفاء - ابارواث الذي يزيد طوله على 37 كلم، إذ يخدم القادمين من القري التابعة لمنطقة الجوف والمتجهين الى ابارواث، إلى جانب استكمال ازدواج طريق سكاكا - محجه حتي طريق سكاكا - دومة الجندل بطول يزيد على 19 كلم، حيث يعتبر طريقا محوريا مهما لنقل حركة المرور خارج مدينة سكاكا ويخدم القادمين من منطقة الجوف وحائل الى منطقة الحدود الشمالية.

أما عن استكمالات طرق المجموعة الرابعة فتتضمن 3 تقاطعات وطريق، إذ تشمل التقاطعات تقاطع الدوار الشمالي (المبخرة) الذي يخدم الاحياء والمزارع الواقعة شمال مدينة سكاكا كتقاطع حر الحركة، وتقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق زلوم، كتقاطع حر الحركة ومحور مهم ناقل لحركة السير للقادم من وإلى مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل، وتقاطع طريق ميقوع أم نخيلة المزدوج مع الطريق المتجه لمشاريع بسيطاء (جادكو) الذي يخدم الحركة المرورية المتجهة من والى بسيطاء الزراعية والمتجهين الى محافظه طبرجل والقريات ومنطقة تبوك والمدينة المنورة، ويشمل أيضا طريق مزارع بيضاء ووادي المراغ مع الرمحيات وغرب محجة بطول يقارب 35كلم.

ومن بين المشاريع إصلاح المسار الحالي لطريق القليبة - أبوعجرم (المرحلة الثالثة) بطول 25كلم، الذي تقارب تكلفته من 26 مليون ريال، ويسهم في إعادة تأهيل طريق القليبة - أابوعجرم القديم.

وتتضن حزمة مشاريع الطرق كذلك تنفيذ الطرق الثانوية بمنطقة الجوف بتكلفة تتجاوز 107.5 مليون ريال، وتشمل ازدواج الطريق الاقليمي جنوب القريات (المرحلة الثانية) بطول 10 كلم، وازدواج طريق العقيلة - غطي عين الحواس بطول 42 كلم، الذي يخدم القرى والمراكز التابعة لمحافظة القريات.

ورفدت المشاريع المنفذة منطقة الجوف بطريق مزدوج لربط محطة القطار للشحن في البسيطاء الى طريق ميقوع بطول 30 كلم (المرحلة الثانية)، إذ زادت تكلفته على 74 مليون ريال، وتعتبر هذه المرحلة مهمة عند استكمال (المرحلة الأولى) كطريق مزدوج يخدم القادمين من محافظة طبرجل والقريات ويختصر المسافة للمتجهين الى منطقة تبوك والمدينة المنورة.

بينما اشتمل أحد المشاريع والذي تزيد تكلفته على 69 مليون ريال، على تنفيذ تقاطع جنوب ميقوع على طريق أبوعجرم – تبوك، كتقاطع يخدم القادمين من محافظة القريات وطبرجل والمتجهين الى منطقة تبوك والمشاعر المقدسة، إضافة إلى تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق المرير- خوعاء عدا المنحدرات، الذي سيساهم في رفع السلامة المرورية على طريق الملك عبدالله.

وتسهم هذه المشاريع التي نفذت وفقا للمواصفات العالمية، في ربط منطقة الجوف بتبوك والمشاعر المقدسة، والمحافظة على سلامة سالكي الطرق من الحوادث التي قد تقع نتيجة الإبل السائبة، وتسهيل حركة أصحاب المزارع المنتجة التي تقع خارج النطاق العمراني لمدينة سكاكا، ورفع مستوي السلامة المرورية لنقل حركة السير خارج محافظات المنطقة.