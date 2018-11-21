شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى ملتقى "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" غداً والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً، فعاليات "ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة" الذي تنظمه غرفة الشرقية بعنوان "رأس المال الجريء بوابة للتمكين"، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتحدثين ورواد الأعمال، وذلك بالمقر الرئيس للغرفة بالدمام.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية التي تمثل الداعم الحقيقي لأنشطة وفعاليات الغرفة، لافتا إلى أن مناسبات الغرفة دائما ما تحظى برعاية واهتمام سموه.

وأوضح أن الملتقى سيبحث عدد من الأوراق المهمة والضرورية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من رؤيته المتمثلة بتعزيز دور رأس المال الجريء في دعم هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن رسالة الملتقى تعكس مفهوم رأس المال الجريء لدى المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستكون رافدا رئيسيا لقنوات الاستثمار .

وأشار الخالدي إلى أن محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، سيتحدث في جلسة حوارية بعنوان "الملتقى يناقش دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق رؤية المملكة 2030"، ويديرها الكاتب الاقتصادي مدير مكاتب قناة CNBC عربية بالمملكة راشد الفوزان .

واستعرض الخالدي أهداف الملتقى التي تتضمن إبراز دور غرفة الشرقية كراعية مهمة لهذا القطاع على مستوى المنطقة، ونشر الوعي بأهمية رأس المال الجريء لدى المستثمرين وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على وجه العموم وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، والاستفادة من التجارب العالمية المميزة والرائدة في مجال رأس المال الجريء في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.