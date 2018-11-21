شكرا لقرائتكم صور.. سباق تحدي إنقاص الوزن بصحة مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نفذت صحة مكة المكرمة فعالية توعوية تحت مسمى سباق الأصحاء ضمن فعاليات مبادرة وزني مثالي.

واستهدفت الفعالية العاملين بالشؤون الصحية بمكة المكرمة ممن يعانون من أعراض السمنة والتي تهدف لإنقاص أوزان المشتركين والمشتركات عن طريق تحفيزهم باتباع نمط حياة صحي ورفع وعي الممارس الصحي بضرورة اتباع نمط الحياة الصحي وطرق الوقاية من السمنة ومضاعفاتها، وتقديم الخدمات العلاجية للمصابين بزيادة الوزن والسمنة.

وسيتم متابعة وتقييم المشتركين عبر قيام المشترك بزيارة عيادة التغذية في المستشفى لإجراء القياسات اللازمة والتحاليل الطبية وبعد ذلك يتم إعطاؤهم الحمية الخاصة وقياس نسبة الدهون والعضلات، وكذلك يقوم المشترك بزيارة لعيادة قسم التغذية العلاجية والتأهيلية في المستشفيات مرة واحدة في الشهر للقياس بالميزان المتطور لقياس نسبة الدهون، وفي نهاية الفترة المحددة يتم اختيار الرابح حسب أعلى نسبة خسارة للوزن، كما تشمل الخدمات المقدمة للمشاركين خدمات توعوية واستشارات طبية وخدمات علاجية وتأهيلية والمتابعة بعد الانتهاء من المسابقة لمدة ٤ أشهر.

وبعد تقييم مرحلة ٤ أشهر الأولى يخضع خلالها المتسابقون إلى تطبيق جدول صحي وبدني يشرف عليه أخصائيو التغذية العلاجية وأخصائيو العلاج الطبيعي بالمستشفيات.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن مبادرة وزني مثالي تعمل على توعية وتثقيف المجتمع بأهمية الغذاء السليم المتوازن، وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، وتجنب الأضرار الناجمة عن السمنة المتسبب بها الغذاء غير الصحي وقلة المجهود البدني.

كما أن للمبادرة عدة مناح “علاجية توعوية رياضية ترفيهية” طبقتها الصحة في ثمانية مواقع: الممشى الرياضي بالأحياء، ومدارس التعليم وعيادات التغذية في المستشفيات والمراكز الصحية، والأسواق التجارية، والنوادي الصحية، والمسارح، بالإضافة إلى إقامة ماراثون عرفات .

وتتماشى هذه الخطوات مع أهداف الصحة في برنامج التحول الوطني 2020 حيث تعمل على تعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدماً من خلال خفض معدلات السمنة ومكافحة التدخين ورفع نسبة الكشف المبكر للأمراض وإزالة الأمراض المعدية حيث يرتبط هذا الهدف ببرنامج جودة الحياة 2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

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