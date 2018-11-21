شكرا لقرائتكم أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة الظهر اليوم, صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود – رحمها الله-, وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين سماحة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل, وأبناء الفقيدة كل من (صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل, وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل, وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل, وصاحب السمو الأمير مصعب بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل, وصاحب السمو الأمير نايف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل).

كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد, وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

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