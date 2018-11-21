شكرا لقرائتكم فيديو آخر حيل المهربين.. ضبط 49000 حبة محظورة داخل شموع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - نجحت المديرية العامة لمكافخة المخدرات في إحباط تهريب ٤٩,٠٠٠ حبة من الحبوب المحظورة داخل شموع. ونشرت مكافحة المخدرات مقطع فيديو يظهر آخر حيل المهربين لإدخال السموم إلى الوطن.

وعلقت مكافحة المخدرات بالقول: جانب من طرق وأساليب تهريب المخدرات واستهداف الوطن ومقدراته، حيث بلغت كمية تلك القضية ٤٩,٠٠٠ حبة من الحبوب المحظورة هربت بداخل شموع. بأسعار تبدأ من 282 ألف ريال.. الإسكان تطلق 8 مشاريع توفر 13.606 وحدات سكنية



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