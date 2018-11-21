شكرا لقرائتكم فيديو.. التاكسي الطائر يحلق في سماء الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهدت العاصمة الأردنية عمّان أمس، انطلاق أول رحلة عبر التاكسي الطائر، من مهبط بالقرب من دوار الشعب، غربي العاصمة ، إلى مدينة البترا جنوب البلاد.

وأظهر فيديو نشرته قناة المملكة في الأردن جولة التاكسي الطائر التي نفذتها أكاديمية الطيران في الأردن.

وتستخدم الأكاديمية طائرات عمودية أمريكية حديثة الصنع في هذه الخدمة.

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