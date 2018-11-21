شكرا لقرائتكم الجوف.. أكبر بوابة حدودية برية في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمثل منطقة الجوف أكبر بوابة حدود برية للمملكة من جهة الشمال، بل هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وهذا يجعل الجوف منطقة ذات أهمية كبيرة، إلى جانب ما تتمتع به من امتيازات عن غيرها من مناطق المملكة الأخرى، التي تتميز كل منها بعديد الثروات، إلا أن امتلاك الجوف وفرة في الثروات الطبيعية التي إن امتلكتها غيرها، فلا تكون بذات الكم والنوع في هذه المنطقة الشمالية التي اشتهرت بزراعة الشجرتين المباركتين المذكورتين في القرآن الكريم، النخلة والزيتون، وعديد من الفواكه.

ويزيد الجوف خصوصية وتميزاً احتضانها العديد من الأماكن التاريخية الشهيرة، على غرار مسجد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلعتي مارد وزعبل، وسور دومة الجندل، وبئر سيسرا وأعمدة الرجاجيل وقصر كاف والشويحيطية، المصنفة كأقدم مستوطنة استأنس فيها الإنسان في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن المنطقة كانت تمثل قديماً طريقاً مهماً للتجارة بين الجزيرة العربية و بلاد الشام و مصر، وطريقا بريا رئيس لحجاج بيت الله الحرام.

وتعد الجوف من المناطق السياحية الواعدة على مستوى المملكة نظراً لتمتعها بمناخ معتدل ، وتبلغ مساحتها 100212 كيلومتر مربع، فيما بلغ عدد سكانها 508.475 ، عاصمتها الإدارية سكاكا تضم تحت لوائها ثلاث محافظات، وهي محافظة القريات،ومحافظة دومة الجندل،ومحافظة طبرجل , فيما تحتضن 33 مركزًا .

ووفقا لمسح الخدمات السادس عشر للعام 2017 الذي قامت به الهيئة العامة للإحصاء فإن منطقة الجوف تضم مطارين , وتبلغ أطوال الطرق فيها 2916 كيلو , وفيها 67 مصنعا منتجا , و 5 أندية رياضية وبيت للشباب ونادي أدبي واحد , ويبلغ عدد المساجد والجوامع في الجوف 1618 .

وعن الخدمات الصحية بالمنطقة تحتضن الجوف 14 مستشفى حكوميا، بلغ عدد الأسرة فيها 1820 سريرا , يعمل فيها 853 طبيبا و 3377 فنيا , وفيها 75 مركز رعاية صحية أولية حكومي و 44 أهليا , كما تضم 14 مركزا للهلال الأحمر يعمل فيها 158 مسعفا و28 سيارة إسعاف .

بين المسح فإن منطقة الجوف تضم 143 مدرسة ابتدائية للذكور يدرس فيها 26066 طالبا و 2513 معلما و84 متوسطة يدرس فيها 11565 طالبا و1103 معلما و64 ثانوية يدرس فيها 12731 طالبا و1247 معلما , كما تضم 147 مدرسة ابتدائية للبنات يدرس فيها 31069 طالبة و2971 معلمة و88 متوسطة يدرس فيها 14012 طالبة و1492 معلمة و74 ثانوية يدرس فيها 13905 طالبة و1575 معلمة .

وتقدم جامعة الجوف خدماتها التعليمية والعلمية لـ 27747 طالباً وطالبة عبر عددٍ من الكليات في سكاكا ومحافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات .

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