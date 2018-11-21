شكرا لقرائتكم أمير عسير يثمن جهود المغامسي لإبراز المنهج الوسطي والاعتدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم, عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي, الذي يزور المنطقة حالياً للمشاركة في فعاليات نادي أبها الأدبي .

ورحب سمو أمير منطقة عسير بالشيخ المغامسي مثمناً سموه جهوده في إبراز المنهج الوسطي والاعتدال.

من جهته عبر الشيخ المغامسي عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة عسير الذي يحرص على دعم أهل العلم والثقافة, معرباً عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد على حفاوة الاستقبال.

وكان المغامسي ألقى محاضرة ليلة أمس في أدبي أبها بعنوان “من رحيق الأدب”

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