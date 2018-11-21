الان تتابع صحة مكة تنظم “سباق الأصحاء” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة - حجب العصيمي - الخليج 365:

نفذت صحة مكة المكرمة فعالية توعوية عبارة عن مسابقة تحت عنوان “سباق الأصحاء”، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “وزني مثالي”، استهدفت العاملين بالشئون الصحية بمكة المكرمة ممن يعانون من أعراض السمنة.

وتأتي المسابقة بهدف إنقاص أوزان المشتركين و المشتركات عن طريق تحفيزهم باتباع نمط حياة صحي، ورفع وعى الممارس الصحي بضرورة إتباع نمط الحياة الصحي، وطرق الوقاية من السمنة و مضاعفاتها، وتقديم الخدمات العلاجية للمصابين بزيادة الوزن و السمنة، إذ يتم متابعة و تقييم المشتركين عبر قيام المشترك بزيارة عيادة التغذية في المستشفى لإجراء القياسات اللازمة والتحاليل الطبية، وبعد ذلك إعطاءهم الحميه الخاصة وقياس نسبه الدهون والعضلات.

ويقوم المشترك بزيارة لعيادة قسم التغذية العلاجية والتأهيلية في المستشفيات مرة واحدة، في الشهر للقياس بالميزان المتطور (لقياس نسبة الدهون). وفي نهاية الفترة المحددة يتم اختيار الرابح حسب أعلى نسبة خسارة للوزن، إضافة إلى خدمات توعوية واستشارات طبية وخدمات علاجية وتأهيليه والمتابعة بعد الانتهاء من المسابقة لمدة 4 أشهر.

وبعد تقييم المرحلة الأولى يخضع خلالها المتسابقين إلى تطبيق جدول صحي وبدني يشرف عليه أخصائيي التغذية العلاجية وأخصائيي العلاج الطبيعي بالمستشفيات.

يذكر أن المسابقة تأتي تماشيا مع أهداف الصحة في برنامج التحول الوطني 2020، إذ تعمل على تعزيز مستوى الصحة العامة، لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدما، من خلال خفض معدلات السمنة ومكافحة التدخين ورفع نسبة الكشف المبكر للأمراض وإزالة الأمراض المعدية، ويرتبط هذا الهدف ببرنامج جودة الحياة 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.