الان تتابع “مدني الرياض” يغلق 13 منشأة صناعية لوجود مخالفات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 شن الدفاع المدني بالرياض، حملة للسلامة على المنشآت الصناعية بمركز الشفا ومركز السويدي استهدفت ١٦٧ موقعًا. ووصل عدد المواقع المغلقة مؤقتًا إلى ١٣ موقعًا لوجود عدة مخالفات أبرزها وجود سكن داخل المواقع، وتمديدات عشوائية للكهرباء، وتعطل أنظمة السلامة، حسب تغريدة للدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء.

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