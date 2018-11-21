الان تتابع الملك سلمان يدشن مشروعات مياه وصرف صحي بالجوف بقيمة تتجاوز 839 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365

دشن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- ووضع حجر أساس عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي، وحفر آبار وتنفيذ مبنى المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف، بتكلفة تجاوزت 839 مليون ريال.

وتتضمن مشاريع المياه التي تم تدشينها في المنطقة، أمس الثلاثاء بتاريخ ١٢-٠٣-١٤٤٠هـ، توسعة مشروع مياه القريات والقرى المجاورة لها، وتنفيذ خزان وشبكة المياه بمدينة الحجاج بقرية الشقيق، ومشروع تنفيذ أشياب موارد البادية “المجموعة الثانية”، كذلك مشروع تنفيذ التوصيلات المنزلية مع العدادات، واستكمال تنفيذ شبكة مياه قريتي الأضارع والرديفة، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ خزانات مياه أرضية وعلوية وملحقاتها (دومة الجندل – الأضارع – الرديفة)، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 420 مليون ريال.

كما تضمنت مشاريع الصرف الصحي، تنفيذ محطة الضخ وخط طرد مياه الفائض النهائي من محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة القريات، ومشروع تنفيذ شبكة صرف صحي بمدينة الحجاج بقرية الشقيق، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي باللقائط “المرحلة الثانية”، بتكلفة مالية تجاوزت 124 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حفر آبار مياه تدعيمية ورئيسة بمواقع متفرقة بمنطقة الجوف بأكثر من 12 مليون ريال.

ووضع الملك، حجر أساس عدد من مشاريع المياه تتضمن تنفيذ خزانات وشبكات مشاريع المياه بمدينة سكاكا وقراها، ومشروع توسعة خزانات وشبكات مشاريع المياه بالمنطقة “المرحلة الثانية”، ومشروع ربط القرى بخط مياه “بسيطا-القريات” الرئيسي، بالإضافة إلى تنفيذ خزان عالي سعته 900 متر مكعب مع ملحقاته بمدينة سكاكا، بتكلفة تجاوزت 139 مليون ريال.

كما وضع حجر أساس مشروع توسعة شبكات الصرف الصحي بمدينة سكاكا (المرحلة السابعة) بأكثر من 79 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مبنى المديرية العامة للمياه بمنطقة الجوف.

تأتي هذه المشاريع في منطقة الجوف دعمًا لجهود قطاع توزيع المياه في تحقيق استراتيجيته المائية والبيئية تماشيًا مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية 2030م، التي تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة في منظومتي المياه والصرف الصحي لتكون وفق أحدث المعايير العالمية بمختلف مناطق المملكة.