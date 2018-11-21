الان تتابع أهالي الجوف يعبرون عن سعادتهم بزيارة الملك سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

عبر أهالي منطقة الجوف عن فرحهم وسعادتهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لمنطقة الجوف، مؤكدين أن هذه الزيارة ليست غريبة عليه في إطار اهتمامه بدعم انطلاقة النهضة التطويرية الشاملة بالمنطقة.

وقال المواطن حمود المشعل، إن الجوف اليوم تعيش يوماً تاريخياً لها ولأهلها لا سيما أنها تستقبل بكل الحب والوفاء والاعتزاز الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله -، وشعورنا بهذه المناسبة شعور فخر وسرور ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية علينا بوجود الملك المفدى بيننا في منطقة الجوف بين أهله وأبنائه الذين يكنون له كل الحب والاحترام، فشكراً لخادم الحرمين الشريفين على هذه الزيارة التي نعدها زيارة الأب لأبنائه.

وأكد المواطن مبارك البحيران أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تألوا جهدًا في سبيل تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لراحة المواطنين أينما كانوا في مختلف المناطق والمحافظات والقرى والهجر، مشيرًا إلى أن زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة الجوف تأتي من حرصه ـ حفظه الله ـ للالتقاء بالمواطنين عن قرب وتلمس احتياجاتهم”.

وقال إنهم في شوق لزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف، التي اكتست ومحافظاتها أبهى الحلل لاستقباله والترحيب به والاحتفال به – أيده الله – ، لافتاً إلى أن الزيارة تجسد معاني التلاحم بين ولاة الأمر والمواطنين وتعكس اهتمام قائد هذا الكيان الكبير بأبنائه المواطنين.

من جابنها قالت المواطنة مجيدة الدغمي، إن مثل هذه اللقاءات لها مدلولات عميقة فيظهر جلياً التعبير الصادق عن مشاعر الحب المتبادلة بين القيادة والشعب، فهنيئاً لنا أبناء هذه المنطقة بقيادة رشيدة عمقت في أنفسنا الحب والوفاق ، معبرة أن الفرحة لا توصف بهذه الزيارة الميمونة لأبناء الجوف الذي بات أهلها ينتظرونها بفارغ الصبر لأن الملك سلمان له مكانة عظيمة في نفوسنا نحن أبناء منطقة الجوف”.

وأكّد المواطن فرحان العنزي، أن مواطني المنطقة يشعرون بالفخر والاعتزاز بزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تأتي بمثابة ترجمة صادقة تدل على حرصه على الالتقاء بأبنائه المواطنين وتفقد أحوالهم وشؤونهم”، مبيناً أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف دلالة على مدى حرص ولاة الأمر في هذه البلاد الغالية على متابعة أحوال المواطنين في كل محافظة ومدينة ومركز وقرية”.

وقالت المواطنة تغريد ناصر، إن زيارة الملك المفدى – حفظه الله – لمنطقة الجوف تؤكد قرب قادة ومسؤولي هذه البلاد من أفراد شعبهم الوفي وخير دليل على ما تحظى به منطقة الجوف من مكانة لديه – أيده الله – لافتة النظر إلى أن هذه الزيارة الميمونة جاءت للالتقاء بأبنائه أهالي المنطقة وتفقد أحوالهم ، وافتتاح مشروعات تنموية عملاقة صناعية وإسكانية وحضارية تسهم في تعزيز مسيرة التنمية وخدمة المواطنين، موضحة أنها امتداد لنهج ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة في تفقد أحوال المواطنين والوقوف ميدانيًا على أوضاعهم ومعرفة مطالبهم والالتقاء بهم وتفقد مشروعات الخير والنماء التي تزخر بها بلادنا في مختلف المجالات.

وأكد المواطن إبراهيم العلي أن هذه الزيارة الكريمة تدل على عمق التلاحم الصادق بين القيادة والمواطنين، معربًا عن سروره البالغ بالزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله – للمنطقة، وقال العلي: “أرحب بمقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في منطقة الجوف التي تلبس حلتها الجديدة بمشاريع الخير.

وقالت منار تويجر: “أيادي عطاء خادم الحرمين الشريفين -أيده الله – لا تعد ولا تحصى على مملكته وشعبه عامة وعلى منطقة الجوف بصفة خاصة، فقد تبنى – رعاه الله – انطلاقة العديد من المشاريع الحضارية والتنموية بالمملكة وبقية مناطق المملكة ولا زالت تلك العطاءات والمكرمات والإصلاحات تتوالى وتحقق ازدهارًا وتطورًا في مختلف المجالات يسانده – حفظه الله – في توجهاته سمو ولي عهده الأمين الذي لا يألو جهودًا مبذولة ومتوالية لا تعرف السكون أو الملل أو التراجع، بل هي عزيمة الشباب الفتية المتوقدة إصلاحًا وبناء واقتصادًا وتنمية أدام الله علينا وعلى دولتنا المباركة الأمن والأمان اللذين نتفيأهما على أيدي القيادة الحاكمة الحازمة الرشيدة”.

بدوره أشار المواطن سلمان العتيبي إلى أن مقدم خادم الحرمين الشريفين ،إلى منطقة الجوف حدث سعيد وهو شرف لنا أن نلتقيه – أيده الله – على هذه الأرض المباركة فأهلا وسهلا ومرحبًا بمن أحبته القلوب، فهو القريب من شعبه وهو الإنسان لوطنه ومواطنيه فهو والأسرة الحاكمة لا ننسى فضلهم حين أعلنوها صريحة للقاصي والداني أنه لا مساومة على الدين والوطن فاجتثوا الإرهاب من جذوره وعملوا على اجتثاثه بحكم الله الذي أنزله في كتابه، وها نحن -والحمد لله- أصبحنا بنعمة الله نرى المشاريع العملاقة في التعليم والصحة والاقتصاد والتنمية والكل يثني على الجهود والكل يؤيد التوجه نحو البناء والتطوير والتحديث وما من أحد إلا ويلمس الرغبة السامية الأكيدة لرفع مستوى المعيشة لكل أبناء الوطن”.