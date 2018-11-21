شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدّى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة الظهر اليوم (الأربعاء)، صلاة الجنازة على والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض، الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، وأبناء الفقيدة كل من (الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير مصعب بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير نايف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل).

كما أدى الصلاة مع أمير الرياض، الأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.