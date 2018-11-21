شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد يثمن جهود المغامسي في إبراز المنهج الوسطي والاعتدال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء)، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي، الذي يزور المنطقة حالياً للمشاركة في فعاليات نادي أبها الأدبي.
ورحب أمير منطقة عسير بالشيخ المغامسي مثمناً جهوده في إبراز المنهج الوسطي والاعتدال.
من جهته، عبر الشيخ المغامسي عن سعادته بلقاء أمير منطقة عسير الذي يحرص على دعم أهل العلم والثقافة، معرباً عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد على حفاوة الاستقبال.
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