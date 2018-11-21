شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يأمر بعلاج «مغاوي» في أفضل المراكز العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريح (أبها)

أمر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعلاج الشاب عبدالرحمن عادل مغاوي، الذي أقعده الشلل الرباعي منذ سبع سنوات، ذاق خلالها كل المرارات وصارعها بالرضا بقضاء الله وقدره، وأكمل فيها تعليمه العام وهو لا يحرك إلا عينيه.

وعبر أقاربه عن شكرهم لولي العهد على موقفه الإنساني غير المستغرب. وقالوا: «لأننا في وطن لا تشبهه الأوطان تؤمن فيه القيادة بأنها تتنفس مع المواطنين من رئة واحدة، فلا نراها إلا مكفكفة للدموع ومواسية للقلوب وراسمة للابتسامات».