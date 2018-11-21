شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تزيل تعديات بمساحة 35 ألف متر مربع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أزالت بلدية طيبة الفرعية بجدة 25 سوراً بملحقاتها أقيمت على حرم أبراج الضغط العالي بمساحة إجمالية بلغت 35 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود أمانة المحافظة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها في جميع الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فهد بن فهاد المطيري، أن فريق مراقبة التعديات رصد خلال جولاته داخل حدود النطاق مجموعة من المخالفات اتخذ حيالها الإجراءات النظامية، مشيراً إلى أن الأسوار المزالة فضلاً عن مخالفتها بالتعدي على أراض غير مملوكة تشكل خطراً على مستخدميها لوقوعها في منطقة أبراج جهد عالي تمنع الأنظمة إحداث أي منشآت أو مساكن في محيطها.

وأكدت أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته للأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.