شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جانٍ قتل مواطناً بسبب خلاف بينهما في جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً اليوم (الأربعاء) بحق عبده حسين علي إبراهيم (جيبوتي الجنسية) لإقدامه على قتل محمد بن طاهر علواني (سعودي الجنسية) وذلك بضربه بعصا على رأسه ما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصر من ورثة القتيل رشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ القصّر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً اليوم بمنطقة جازان.