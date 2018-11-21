شكرا لقرائتكم خبر عن 50 متدرباً بمبادرة «العطاء الرقمي» في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاتصالات والتقنية أمس، أولى البرامج التدريبية المتخصصة التي استهدفت 50 متدربا ومتدربة تنفيذا لمبادرة الوزارة التي أطلقتها مؤخرا، بهدف نشر المعرفة الرقمية، وذلك بمقر فرع الغرفة بمحافظة الجبيل - حي الفناتير.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات والتقنية ناصر بن راشد ال بجاش، دعم اللجنة للقطاع من خلال الانشطة والفعاليات المتخصصة التي تعقد بالتعاون مع الإدارات والجهات ذات العلاقة، موضحاً أن البرنامج هو بالشراكة مع الغرفة ممثلة بلجنة الاتصالات والتقنية، مشيراً بأن الفعاليات تقام تحت عنوان "مبادرة العطاء الرقمي" حيث بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 300 ألف مستفيد، وتهدف إلى المساهمة في نشر الوعي الرقمي.

وثمن ال بجاش الشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤكداً بأن تلك الجهود تعمل على التركيز الفعلي للعمل على محو الامية الرقمية لدى جميع فئات المجتمع، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تسعى لإقامة البرنامج بشكل دوري، في مدن الدمام والخبر والجبيل والخفجي والقطيف، والتي تستهدف الرجال والسيدات.

وخضع المتدربون والمتدربات لـ 5 ساعات تدريبية ، قدمتها المدربة المتخصصة في القطاع الرقمي سعديه المطيري، وهدفت إلى إثراء المحتوى في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم الأساسيات في أمن المعلومات وخصوصا ما يتعلق بسياسات ومخاطر الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل سبل الحماية والأمان.

وامتدح ال بجاش التفاعل الإيجابي مع هذه الدورات التدريبية التي تستهدف المتخصصين في مجال التكنولوجيا ، مبيناً أن المجتمع في المنطقة الشرقية يزخر بالكثير من المهتمين بالمجال التكنولوجي والذين يرغبون بتطوير قدراتهم ومهاراتهم وامكانياتهم والارتقاء إلى درجة الاحتراف، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تنفذ عبر عدد من الوسائل المبتكرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والهواة التقنيين، وذلك لرفع مستوى القدرات الرقمية لأفراد المجتمع عبر نشر ثقافة العطاء، والمساهمة في تدريب وتثقيف الناس بالمحتوى الرقمي وأهم المعارف التقنية، وتحفيز ذوي المهارات الرقمية على المبادرة في نشر المعرفة لجميع أفراد المجتمع وإبراز القدرات والنماذج التقنية المميّزة، وصولا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يعد التحول الرقمي أحد الممكنات الأساسـية للرؤية