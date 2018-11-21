شكرا لقرائتكم الكرملين: بوتين يلتقي ولي العهد في قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - ولي العهد يلتقي بوتين - أرشيفية



متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بحسب موقع قناة روسيا اليوم.

وكان وزير الطاقة خالد الفالح، أعلن أن ولي العهد سيكون على رأس الوفد السعودي للقمة ضمن جولة خارجية يقوم بها في عدد من الدول الصديقة لبحث تطوير العلاقات الثنائية.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.