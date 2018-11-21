شكرا لقرائتكم الشيخ المغامسي يناقش شباب جامعة الملك خالد في القضايا المعاصرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استقبل مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأربعاء، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة إمام وخطيب جامع قباء فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي.

ورحب مدير الجامعة في بداية اللقاء بفضيلة الشيخ المغامسي، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، وآملًا أن تعود على الجامعة وطلابها بالنفع.

وعقب ذلك توجه فضيلة الشيخ المغامسي إلى مبنى المدرجات المركزية بالجامعة، وذلك لعقد اللقاء المفتوح مع الطلاب، وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المعاصرة والموضوعات التي تهم فئة الشباب.

كما أجاب المغامسي على عدد من تساؤلات الحضور حول العديد من المسائل الفقهية والدينية.

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