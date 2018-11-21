الان تتابع “الإسىلامية والقضائية” تتباحث مع مستشار وزارة الخارجية الفرنسية حول مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

اجتمعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، برئاسة عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى, اليوم، بمعالي مستشار الشؤون الدينية في وزارة الخارجية الفرنسية، جان كريستوف, وذلك في مقر مجلس الشورى بالرياض.



وفي بداية الاجتماع رحب العيسى بالمستشار الفرنسي, مشيدا بتميز العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في شتى المجالات إلى جانب العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفرنسي.



من جهته أعرب مستشار الشؤون الدينية في وزارة الخارجية الفرنسية عن سعادته بزيارة مجلس الشورى والالتقاء بأعضاء لجنة الشؤون الإسلامية، ولما أبدوه من ترحيب ومن حرص على تعزيز العلاقات بين البلدين.



وتركز الحديث في الاجتماع حول السلوكيات الإجرامية التي يأتي في مقدمتها الإرهاب وسبل مكافحته والتصدي له باعتباره مطلبا تتفق عليه جميع الأمم والشعوب حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية طالت آثارها الكثير من الدول وعانت منه العديد من المجتمعات فالإرهاب يفتك بالناس على اختلاف أجناسهم ودياناتهم ويستنزف الأموال والثروات ويعطل التنمية.



حضر الاجتماع عضوا لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الدكتور ناصح البقمي، والدكتور سامي زيدان، والملحق السياسي بالسفارة الفرنسية في الرياض لويس غانييه.