الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يدشن 21 مشروعا في مجال الصحة بالجوف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 دشن خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، 21 مشروعا في مجال الصحة بمنطقة الجوف بتكلفة إجمالية بلغت 310.926.901 ريال. وشملت المشروعات، إنشاء مراكز صحية متخصصة ومتقدمة، بالإضافة إلى إتمام تجهيزات مرافق طبية قائمة حاليًا.

شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يدشن 21 مشروعا في مجال الصحة بالجوف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .