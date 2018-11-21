القيادة تهنئ الرئيس اللبناني بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرئيس عون بذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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