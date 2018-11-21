شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الجوف وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى منطقة الجوف، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها للمنطقة.



شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين بالجوف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .