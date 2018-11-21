السعودية | الكرملين: بوتين سيلتقي ولي العهد السعودي في قمة الـ20

شكرا لقرائتكم الكرملين: بوتين سيلتقي ولي العهد السعودي في قمة الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الكرملين اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين التي تبدأ يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني. وقال المتحدث ديمتري بيسكوف للصحفيين إن الكرملين يراقب عن كثب تحركات أسعار النفط.

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