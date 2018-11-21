السعودية اليوم / محافظ تيماء يشيد بجناح المحافظة المشارك في المهرجان الأول للتراث والصناعات اليدوية بتبوك

تبوك 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأطلع محافظ تيماء رئيس لجنة التنمية السياحة بالمحافظة سعد بن نايف السديري، أمس على جناح محافظة تيماء المشارك في المهرجان الأول للتراث والصناعات اليدوية بتبوك , والمقام في متنزه الأمير فهد بن سلطان .وأشاد السديري بجهود المشاركين من أبناء المحافظة في الجناح, مثمناً لهم مشاركتهم المتميزة التي أسهمت في تعريف زوار المهرجان بتراث المحافظة.يذكر أن جناح محافظة تيماء نظم في إحدى ليالي المهرجان فعاليات خاصة بالفلكلور الشعبي ،وأوبريت تيماء ومحاضرة لمدير مكتب آثار المحافظة محمد النجم عن الآثار التاريخية بالمحافظة.واحتوى جناح محافظة تيماء مجسماً لبئر هداج الأثري الذي يعود تاريخ حفرها إلى القرن السادس قبل الميلاد، إلى جانب محتويات البئر من الدلي والرشا.كما تضن الجناح قسماً للزراعة والأدوات المستخدمة قديماً في الحرث وطريقة تخزين التمور، وركن لمحاكاة للتعليم في فترة الكتاتيب وركن للحرفيين والحرفيات، وركن يشمل الأسلحة القديمة والعديد من المقتنيات التي تجسد تاريخ المحافظة.// انتهى //13:49ت م0104