السعودية اليوم / "فن التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة" دورة تدريبية لطالبات جامعة نجران

نجران 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنظمت كلية العلوم الإدارية بشطر الطالبات بجامعة نجران أمس،دورة تدريبية بعنوان " فن التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة"،وذلك بمقر الكلية بالجامعة.واستهدفت الدورة التدريبية طالبات الكلية لتعريفهن بمفهوم الشخصية وأنماطها، وكيف تتكون الشخصية، وما هي العوامل المؤثرة في تكوينها، إلى جانب التفريق بين الشخصيات التي يمكن التعامل معها والشخصيات التي تحتاج إلى علاج،إضافة إلى استعراض لعدد من الشخصيات المختلفة وشرح طرق التواصل معها وآلية التعامل المناسبة لها.//انتهى//13:43ت م0103