السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية

لندن 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم توجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل اليوم لتسوية آخر النقاط العالقة بشأن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.وتناولت الصحف تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم أن بلادها ستدعم اتفاقًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها تأمل في حل أزمة اعتراض إسبانيا على نص يتعلق بمنطقة جبل طارق البريطانية، المتنازع عليها بحلول يوم الأحد المقبل.وسلطت الضوء على قيام الجيش الوطني اليمني بتفكيك عددا من الألغام البحرية، زرعتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قبالة سواحل مدينة ميدي في محافظة حجة لإعاقة الملاحة الدوليةوتناقلت الصحف انتخاب مرشح كوريا الجنوبية كيم جونغ يانغ ليصبح الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الدولية (الانتربول).// انتهى //13:42ت م0101