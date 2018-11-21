السعودية اليوم / بدء أعمال اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية لدعم الاقتصاد الفلسطيني

القاهرة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية، التي تضم في عضويتها الجامعة العربية ودولة فلسطين والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية، لبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني، بمشاركة الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للجامعة العربية السفير كمال حسن علي.ويناقش الاجتماع على مدى يومين سُبل وآليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك خطة إنقاذ مدينة القدس.وتستعرض دولة فلسطين خلال الاجتماع الجهود العربية والإسلامية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022، والمعروفة باسم (خطة إنقاذ القدس - الفرصة الأخيرة).يذكر أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية الذي صدر في الدورة العادية رقم (102)، ودعا جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها تجاه القدس، بهدف إنقاذها، وحماية مقدساتها، وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها.// انتهى //13:39ت م0100