اقتصادي / عبور 49 سفينة قناة السويس المصرية بحمولات 4 ملايين طن

القاهرة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية 49 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين طن.

وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 24 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و500 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 25 سفينة بحمولات بلغت مليونين و500 ألف طن.

// انتهى //

13:37ت م

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القاهرة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية 49 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين طن.وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 24 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و500 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 25 سفينة بحمولات بلغت مليونين و500 ألف طن.// انتهى //13:37ت م0099

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