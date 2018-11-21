السعودية اليوم / كلية التربية بجامعة نجران تنفذ برامج لتهيئة الطلاب للاختبارات النهائية



نجران 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

نفذت وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية التربية بجامعة نجران،أمس ، محاضرة بعنوان " نظم الاختبارات وآليات إعادة مراجعة أوراق الإجابات "،وذلك بمقر الكلية بالجامعة.

وهدفت المحاضرة التعريفية إلى تهيئة طلاب الكلية لأداء الاختبارات النهائية،من خلال تعريفهم بأهداف الاختبارات التحصيلية،وتعليمات الاختبار، وطرق توزيع درجات الاختبارات الفصلية والاختبار النهائي ، إضافة إلى حساب التقديرات التي حصل عليها الطالب لكل مقرر ، و حساب التقدير العام والمعدل التراكمي ، وكيفية حساب مرتبة الشرف الأولى والثانية، مع توضيح شروط الحصول عليها، وإجراءات الاختبار النهائي، وآليات التظلم الأكاديمي.

//انتهى//

13:37ت م

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نجران 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنفذت وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية التربية بجامعة نجران،أمس ، محاضرة بعنوان " نظم الاختبارات وآليات إعادة مراجعة أوراق الإجابات "،وذلك بمقر الكلية بالجامعة.وهدفت المحاضرة التعريفية إلى تهيئة طلاب الكلية لأداء الاختبارات النهائية،من خلال تعريفهم بأهداف الاختبارات التحصيلية،وتعليمات الاختبار، وطرق توزيع درجات الاختبارات الفصلية والاختبار النهائي ، إضافة إلى حساب التقديرات التي حصل عليها الطالب لكل مقرر ، و حساب التقدير العام والمعدل التراكمي ، وكيفية حساب مرتبة الشرف الأولى والثانية، مع توضيح شروط الحصول عليها، وإجراءات الاختبار النهائي، وآليات التظلم الأكاديمي.//انتهى//13:37ت م0098

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