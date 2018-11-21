السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يستقبل القنصل العام البريطاني



جدة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, بمكتبه اليوم، القنصل العام البريطاني بجدة سيف الدين أشر.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:36ت م

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جدة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, بمكتبه اليوم، القنصل العام البريطاني بجدة سيف الدين أشر.وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:36ت م0097

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