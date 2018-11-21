السعودية | هل تتجه تركيا للتفكير في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العلاقة مع المملكة ؟

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الخليج 365 - الرياض- حتى لا تكون الخاسر الوحيد من الأزمة التي افتعلتها نشر قبل 1 دقيقة - 1:25 مساءً, 21 نوفمبر 2018 م المناطق-الرياض بعد الدعم الدولي المتمثل في أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وتأكيدهم على عدم الشك في بيان النيابة العامة حول التحقيقات التي تجري في ملف خاشقجي، وتأكيد تركيا أن دعوتها لتحقيق دولي في قضية خاشقجي باتت غير قابلة للتنفيذ، إذ تحتاج لموافقة مجلس الأمن الدولي وموافقة الدول الأربع.

مع ذكر المواقف الدولية السابقة يبدو أن تركيا بدأت تفكر في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العلاقة مع المملكة حتى لا تكون أنقرة هي الخاسر الوحيد من الأزمة.

ويدل على ذلك اللهجة التي استخدمها وزير الخارجية التركية بعيد بيان ترامب وجاء فيها ” إن تركيا لا تريد تقويض علاقتها بالسعودية” مضيفًا أن “أدلّتنا لا تجرّم أحدًا ونحن لا ننظر إلى هذه القضية كقضية ثنائية، هذه قضية جنائية وقضائية يجب أن يتم التعامل معها بهذه الصفة”.

يأتي هذا بعد ان فشلت تركيا في تغيير موقف الإدارة الأمريكية رغم محاولات الضغط عبر التسريبات الإعلامية لتفاصيل ما جرى داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وفشل وزير خارجيتها في الحصول على موقف أمريكي خلال زيارته الأخيرة لأمريكا.

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