شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في الجوف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:08 مساءً, 21 نوفمبر 2018 م المناطق - الرياض بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقة الجوف، فقد وجه – حفظه الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأجزل له الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب.

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في الجوف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .